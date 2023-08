Il 20 settembre uscirà in Italia Gran Turismo: il film si basa sulla storia vera di Jann Mardenborough, appassionato videogiocatore di Gran Turismo che, grazie al suo talento, riesce a diventare un pilota professionista.

A interpretare il protagonista troviamo Archie Madekwe, visto recentemente in Beau ha paura di Ari Aster e nel nuovo film Netflix Heart of Stone. Mentre il vero Mardenborough ha realizzato gli stunt, Madekwe racconta di essere comunque stato alla guida delle auto. Svela infatti in un’intervista con ComicBook:

Sono stato in macchina molto più tempo di quanto avrei voluto. Ero in macchina in ogni scena in cui mi vedi in macchina, guidando a tutta velocità. Sai, vomitando, era rovente. È stata la cosa più difficile che abbia mai fatto nella vita. Ma Neil Bomkamp era così sicuro che non potessimo usare la CG in nulla di tutto ciò. Diceva: “Tutto quello che si vede sulla tua faccia, il modo in cui si muove la tua pelle. Nulla di tutto quello può essere truccato.” E avendolo visto ora, credo avesse ragione.