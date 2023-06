In un’intervista con Entertainment Tonight, Scarlett Johansson ha raccontato i dettagli del suo provino fallito per il ruolo di protagonista di Gravity (LEGGI LA RECENSIONE), poi andato a Sandra Bullock.

Ecco il suo ricordo:

Ho fatto un screen test per il film Gravity, in cui Sandra Bullock è fantastica, ma ho dovuto indossare l’intera tuta spaziale e far finta di fluttuare nello spazio. Anche se ero solo seduta su una sedia con un casco.

Vi ricordiamo che, in un’intervista con Variety dello scorso mese, l’attrice aveva raccontato come il mancato ingaggio in questo film e (in un primo momento) in Iron Man 2 fossero stati per lei causa di una forte crisi a livello professionale. Inizialmente, la Marvel le aveva infatti preferito Emily Blunt per il ruolo di Natasha Romanoff e, solo quando quest’ultima ha dovuto rinunciare per altri impegni contrattuali, la scelta è ricaduta su di lei. Ecco le sue parole:

Mi rifiutarono per due parti – la prima era Iron Man 2, l’altra era Gravity di Alfonso Cuarón. Volevo quel ruolo così tanto. Fu un po’ la goccia che fece traboccare il vaso. Iniziai a sentirmi veramente frustrata e senza speranza. Iniziai a chiedermi se stavo facendo il lavoro giusto. Le proposte che mi venivano fatte erano totalmente insoddisfacenti. Penso mi avessero offerto ogni script di Marilyn Monroe che sia mai stato prodotto. E continuavo a chiedermi: siamo arrivati al capolinea, creativamente parlando?

Diretto da Alfonso Cuarón, Gravity è uscito nel 2013. Trovate tutte le informazioni su Gravity nella nostra scheda.

A breve potrete ritrovare Johansson nel ricco cast di Asteroid City, nuovo film di Wes Anderson in arrivo a settembre nei cinema italiani. Anche in questo caso, vi rimandiamo alla nostra scheda.

Cosa ne pensate dell’aneddoto di Scarlett Johansson su Gravity? Lasciate un commento!

FONTE: ET

