Deadline riporta che, il film apocalittico di Ric Roman Waugh con(Deadpool, Homeland), avrà un sequel intitolato

Come suggerisce il titolo, dopo esser sopravvissuta agli eventi del primo film, la famiglia Garrity dovrà lasciare il bunker dove ha trovato riparo in Groenlandia e imbarcarsi un viaggio pericoloso in Europa per trovare una nuova casa.

Le riprese cominceranno nel 2022 e coinvolgeranno ancora una volta Gerard Butler e Morena Baccarin.

La sinossi del film con Gerard Butler:

La minaccia di una cometa distruttrice si abbatte contro l’umanità e John (Gerard Butler), insieme all’ex moglie Allison (Morena Baccarin) e al giovane figlio Nathan, compiranno un viaggio impossibile e pieno di insidie nel tentativo di mettersi in salvo. Mentre diverse città in tutto il mondo sono rase al suolo dai frammenti della cometa, il conto alla rovescia per l’apocalisse globale si avvicina allo zero, la loro ultima possibilità è un volo disperato verso un possibile rifugio sicuro. Gerard Butler di nuovo alle prese con il peggiore dei nemici: la fine del mondo. L’attore torna a lavorare con il regista Ric Roman Waugh dopo il successo di Attacco al potere 3, in un disaster movie ad alta tensione, dal ritmo adrenalinico e con spettacolari effetti speciali dagli stessi produttori di John Wick. Per l’umanità sta per scoccare l’ultima ora a causa di un cataclisma naturale, Gerard Butler veste i panni di un uomo che, se salvare il mondo è ormai diventato impossibile, tenterà il tutto per tutto per salvare la sua famiglia.

Regista, sceneggiatore e produttore, il cineasta Ric Roman Waugh ha recentemente co-sceneggiato e diretto l’ultimo capitolo della serie di film Attacco al potere – Angel Has Fallen, con Gerard Butler e Morgan Freeman. Torna a lavorare con Butler in Greenland, la storia di una famiglia che cerca di sopravvivere a un cataclisma naturale. Waugh e Butler torneranno a lavorare insieme per il pros- simo thriller Kandahar.

Il film è uscio nei cinema italiani il 1° ottobre 2020.