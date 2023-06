In occasione di un’intervista per il Time, Greta Gerwig ha parlato della decisione di dirigere il film di Barbie, dal mese prossimo nei cinema italiani.

“Giocavo con le bambole per così tanto tempo” ha commentato la regista. “Ci giocavo ancora alle medie. Mentre gli altri bevevano, io giocavo con le bambole“.

Ha poi parlato di sua madre, che non andava pazza per le Barbie per questioni femministe: “Dopo aver dovuto affrontare gli anni ’60 diceva: ‘Per cosa abbiamo lottato?‘”.

Il film potrebbe non essere uno solo, visto che a quanto pare c’è molto interesse da parte del CEO della Mattel Ynon Kreiz all’idea di altri film di Barbie. Margot Robbie ha già preso parte ad alcune discussioni, ma vuole andarci cauta: “Da questo punto potrebbe prendere un milione di direzioni. Ma credo si finisca in una trappola quando si cerca di costruire un film mentre al contempo si progettano dei sequel“.

Barbie di Greta Gerwig sarà al cinema il 20 luglio. Trovate tutte le informazioni su Barbie nella scheda del film!

