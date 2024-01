Come vi abbiamo già raccontato, la regista di Barbie, Greta Gerwig, è stata scelta per dirigere un nuovo adattamento di Le cronache di Narnia prodotto da Netflix.

Benché sicuramente entusiasta, Gerwig si dice anche “terrorizzata” all’idea. Ecco cosa ha svelato a BBC Radio 4:

Aggiunge poi:

Come persona non britannica, sento un particolare desiderio di farlo correttamente… Come quando gli americani fanno Shakespeare, c’è un leggero senso di riverenza, come se dovessimo farlo con una cura extra. Non è un nostro connazionale.