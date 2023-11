Quando inizierà la produzione dei progetto Netflix de Le cronache di Narnia curati da Greta Gerwig?

Parlando con Collider il responsabile dei film Netflix Scott Stuber ha accennato alla questione offrendo degli aggiornamenti:

Beh, credo che la gente sappia che stiamo cercando di mettere insieme il film di [le cronache di] Narnia di Greta Gerwig, di realizzare quel film, che sarà l’anno prossimo.

In totale, i romanzi della serie Le cronache di Narnia hanno venduto oltre 100 milioni di copie e sono stati tradotti in più di 47 lingue in tutto il mondo. Gerwig dovrebbe dirigere almeno due film della saga.

