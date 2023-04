Guardiani della Galassia 3, come abbiamo visto, contiene la prima “parolaccia con la c” (F-bomb) dell’Universo Marvel.

Chris Pratt ha commentato la cosa in una recente intervista con Jimmy Kimmel, spiegando che Kevin Feige aveva messo in guardia James Gunn.

“A quanto so, è andata così: Kevin Feige ha parlato con James Gunn e gli ha detto: ‘Ascolta, non credo tu voglia essere conosciuto come colui che ha messo il primo ‘Caz*o’ nel suo film’. E James gli ha detto: ‘Sì che voglio! Non mi conosci? È esattamente ciò che voglio’. E così l’hanno tenuta nel film“.

Ha poi aggiunto: “Non è la prima che provo a inserire, tutti ci hanno provato. In un film PG-13 tipicamente ti concedono due “sh*t”, ma nessuno o soltanto un “f*ck”. Quindi tutti provano a improvvisare piazzandocene una“.

Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà al cinema il 3 maggio. Trovate tutte le notizie su Guardiani della Galassia Vol. 3 nella nostra scheda.

