Durante una chiacchierata con Comicbook, Nathan Fillion ha parlato del suo personaggio in Guardiani della Galassia Volume 3, ora al cinema, ovvero la guardia di sicurezza Master Orgosentry Karja.

“Credo che il mio personaggio abbia sempre voluto essere un poliziotto, ma è riuscito a diventare solamente una guardia di sicurezza” ha raccontato l’attore. “Quindi è causa del suo stesso male, nel senso che probabilmente è colpa della sua stupidità se non viene promosso a ruoli superiori. È stupido e cattivo, ha un atteggiamento sbagliato. Il potere corrompe, lui ne ha poco, ma è comunque corrotto“.

L’attore ha poi parlato in generale del suo amore per i film di Guardiani della Galassia: “Conoscevo i fumetti, ma non mi piacciono, mentre i film li amo. Sono stati i film a rendermi un fan [dei Guardiani della Galassia]. Mi hanno fatto tenere a cuore i personaggi, e se un film riesce a farmi provare qualcosa, sono soldi ben spesi“.

Guardiani della Galassia Vol. 3 è al cinema dal 3 maggio, che ne dite delle parole di Nathan Fillion? Trovate tutte le notizie su Guardiani della Galassia Vol. 3 nella nostra scheda

BadTaste è anche su Twitch!

APPROFONDIMENTI SUI MARVEL STUDIOS

Classifiche consigliate