Poco dopo il licenziamento di James Gunn da parte della Disney, Pom Klementieff andò a casa di Karen Gillan per leggere con la collega la sceneggiatura di Guardiani della Galassia 3.

“Sono andata a casa di Karen, era il momento in cui James Gunn non doveva più fare il film” ha raccontato l’attrice a IndieWire. “Così abbiamo deciso di leggere lo script insieme, abbiamo pianto tutto il tempo“.

“Abbiamo riso allo stesso tempo e poi pianto ancora” ha aggiunto Gillan. “È stato molto commovente“.

Klementieff ha così aggiunto: “Poi sono andata in paranoia, temevo che qualcuno trovasse la sceneggiatura. Così ho proposto di nasconderla in giardino. Mi piace nascondere le cose, anche se poi non le trovo più. Sono un po’ come uno scoiattolo, è uno dei miei problemi”.

Il volto di Nebula ha confermato tutto: “Mi ha veramente chiesto di seppellire nel mio giardino la sceneggiatura di Guardiani della Galassia. Le ho detto: ‘Ma che dici? Mettilo in un armadio a caso!’“.

