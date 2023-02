Guardiani della Galassia Vol. 3: uno spot con scene inedite, i set LEGO svelano la nuova navicella

Manca sempre meno all’uscita di Guardiani della Galassia Vol. 3, il secondo cinecomic Marvel di quest’anno dopo Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ora in sala.

A seguire potete ammirare uno spot televisivo diffuso dopo il trailer del Super Bowl in cui possiamo trovare dei passaggi inediti dalla pellicola:

Da Brick Fanatics arrivano invece alcune immagini dei set LEGO che ci mostrano il quartier generale dei Guardiani, la navicella di Rocket da piccolo e infine la nuova navicella dei Guardiani.

Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà al cinema il 3 maggio.

Nel film vedremo volti nuovi come Chukwudi Iwuji nei panni dell’Alto Evoluzionario, Daniela Melchior, Nico Santos e Maria Bakalova nei panni di Cosmo il Cane Spaziale (già visto nel recente speciale di natale di Guardiani della Galassia). Assieme a loro tornano Chris Pratt (Star-Lord), Karen Gillan (Nebula), Dave Bautista (Drax), Zoe Saldaña (Gamora), Sean Gunn (Kraglin/on-set Rocket), Pom Klementieff (Mantis), Bradley Cooper (Rocket) e Vin Diesel (Groot).

Trovate tutte le notizie su Guardiani della Galassia Vol. 3 nella nostra scheda.

