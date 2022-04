Durante un’intervista con The Independent (via Digital Spy ), Will Poulter ha parlato del suo allenamento per interpretare Adam Warlock in Guardiani della Galassia Vol. 3.

Non potento parlare del film in sé, l’attore ha parlato della sua preparazione:

La cosa più importante è tenere al primo posto la salute fisica e mentale, e mettere gli obiettivi estetici al secondo, altrimenti si finisce per promuovere qualcosa di irrealistico e non salutare, specie se non si hanno le risorse di uno studio che ti paga l’alimentazione e l’allenamento. Mi trovo in una posizione privilegiata in questo senso, e non consiglierei a nessuno di fare ciò che ho fatto per prepararmi.

Ha poi aggiunto, spiegando di essere in fase di “mantenimento”:

Ho seguito ogni tipo di dieta negli ultimi mesi, adesso sono in fase di mantenimento, che è bella. Non serve mangiare troppo cibo per fare massa e non devo perdere niente. Sono passato da momenti in cui guardavo il cibo senza aver voglia di mangiarne altro ad altri in cui mi sarei mangiato gli armadi dalla fame. “

Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà al cinema il 23 maggio 2023. Nel cast, ancora una volta, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Pom Klementieff, Karen Gillan e Sean Gunn. Will Poulter sarà Adam Warlock.