Il finale di Peter Quill e Gamora in Guardiani della Galassia 3 di James Gunn non é sicuramente stato quello che molti si aspettavano, un argomento di cui ha discusso Zoe Saldana, interprete di Gamora, in un’intervista con l’Hollywood Reporter.

“C’è qualcosa di davvero agrodolce nella decisione di come Gamora avrebbe finito la sua avventura. Avrei voluto che Gamora, nel capitolo finale, riuscisse a trovare un modo per tornare ad essere una dei Guardiani. Ma questo (tornare da quella che ora é la sua famiglia, i Ravagers) alla fine sembra l’unico modo giusto per chiudere il suo percorso, per via di tutto quello che ha passato” ha spiegato l’attrice.

“Alla fine, in ogni variante o multiverso, ha dovuto comunque avere a che fare con Thanos, con quello che le ha fatto, con tutto il trauma e il senso di colpa che ne deriva. Alla fine, qui, trova conforto nei Ravagers, più aperta di quanto lo sia mai stata” ha aggiunto.

“Penso che tutto quello che riguardava invece Peter e l’altra versione di se stessa la disturbasse parecchio, perché anche se non aveva alcuna memoria di chi lui fosse stato per lei… aveva la sensazione che comunque si trattasse di qualcuno di speciale. È una decisione che mi piace, mi regala la speranza che, in futuro, se i Guardiani avessero bisogno dell’aiuto dei Ravagers… forse Gamora e Peter potrebbero trovare di nuovo un modo di intrecciare le loro vite, anche se solo come amici”.

Guardiani della Galassia Vol. 3 è arrivato al cinema il 3 maggio, mentre su Disney+ arriverà il 2 agosto. Trovate tutte le notizie nella nostra scheda.

