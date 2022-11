Guardiani della Galassia Holiday Special, nel finale viene esaudito un grande desiderio di Rocket Raccoon

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Ieri è arrivato in streaming su Disney Plus Guardiani della Galassia Holiday Special, lo speciale di Natale scritto e diretto da James Gunn e prodotto, naturalmente, dai Marvel Studios.

Il finale di questo mediometraggio delle feste che vede i Guardiani della Galassia alle prese con una storia tipicamente natalizia vede i protagonisti intenti a scambiarsi dei doni su Ovunque, la colonia spaziale ricavata nella testa di un celestiale che è ormai diventata di proprietà di Star-Lord and co.

Ed è proprio Rocket Raccoon a veder esaudito un suo grandissimo desiderio grazie al dono ricevuto da Nebula.

Il personaggio interpretato da Karen Gillan consegna infatti a quello doppiato da Bradley Cooper un pacco contenente… il braccio in vibranio di Bucky Barnes!

Si tratta di un divertente collegamento ad Avengers: Infinity War. Durante la battaglia finale contro Thanos e la sua armata, Rocket e Bucky si ritrovano a combattere insieme e, dopo un momento decisamente frenetico e concitato, il primo inizialmente chiede al secondo quanto vuole per la sua arma e, quando il Soldato d’Inverno risponde che non è in vendita, Rocket ci riprova domandando il prezzo del braccio in vibranio ottenendo uno sguardo di disappunto come risposta. Ma fra sé e sé si dice che un giorno riuscirà ad averlo.

Ecco l’estratto in oggetto:

Quel giorno è finalmente arrivato proprio grazie all’epilogo di Guardiani della Galassia Holiday Special.

Lo speciale natalizio è un epilogo della Fase 4 assieme a Black Panther: Wakanda Forever.

James Gunn ha scritto e diretto Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special. Gli executive producer sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Gunn, Sara Smith e Simon Hatt, mentre David J. Grant e Lars P. Winther sono i co-produttori.

Ricordiamo che, poi, a maggio del 2023 uscirà Guardiani della Galassia Vol 3. Nel cast, ancora una volta, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Pom Klementieff, Karen Gillan e Sean Gunn. Will Poulter sarà Adam Warlock.

Guardiani della Galassia Holiday Special è disponibile in streaming esclusivo su Disney Plus.

