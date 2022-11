Guardiani della Galassia: James Gunn torna a parlare dell’assenza di Nova

Perché Nova non è apparso (e non apparirà) in nessuno dei Guardiani della Galassia diretti da James Gunn?

Il regista è tornato a parlare delle sue decisioni in una recente intervista:

C’erano miliardi di versioni di Guardiani prima che fossi ingaggiato e sì, magari Richard Rider era in alcune, ma c’erano così tante varianti. Io non ho mai messo Richard Rider da nessuna parte, è un personaggio troppo grande. Sin dall’inizio sapevo che non avrei voluto due esseri umani nella mia storia, volevo un essere umano circondato da alieni. Poi ci siamo resi conto, un po’ per volta, che tutti questi personaggi sono unici.

Ha poi aggiunto:

Groot è l’unico Groot, Rocket è l’unica creatura procione. Gamora è l’unica Zehorbein.

James Gunn ha scritto e diretto Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special in arrivo il 25 novembre. Lo speciale natalizio sarà un epilogo della Fase 4 assieme a Black Panther: Wakanda Forever, ora al cinema.

Ricordiamo che, poi, a maggio del 2023 uscirà Guardiani della Galassia Vol 3. Nel cast, ancora una volta, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Pom Klementieff, Karen Gillan e Sean Gunn. Will Poulter sarà Adam Warlock.