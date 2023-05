In occasione di un quiz a tema organizzato da ComicBook per la promozione di Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn ha risposto a una domanda sui nomi delle sei Gemme dell’Infinito.

Tra una risata e l’altra in compagnia di Chris Pratt, il regista ha svelato di aver scritto la sequenza in cui il Collezionista narra la storia delle gemme [nel primo film] in decisamente poco tempo: “L’ho scritta in un’ora e mezza, mi è uscita così di getto la storia delle Gemme dell’Infinito… e tutto l’UCM si è basato su quella” ha raccontato il regista, e ha poi aggiunto: “Mi avevano detto: ‘Sai, stiamo pensando di mettere la Gemma del Potere in questo film’ e io ho risposto: ‘Va benissimo…la Gemma del Tempo. La Gemma del Tempo ce l’ha il Collezionista’ e mi sono inventato tutto quel cazz* di resto“.

Guardiani della Galassia Vol. 3 è al cinema dal 3 maggio. Trovate tutte le notizie su Guardiani della Galassia Vol. 3 nella nostra scheda.

