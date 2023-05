Nei momenti finali e nella seconda scena dei titoli di coda di Guardiani della Galassia Vol. 3 facciamo la conoscenza di Jason Quill, il nonno di Star-Lord.

Quando Peter decide di tornare sulla Terra e di andare a far visita a suo nonno, scopriamo che questi si chiama Jason, il che non solo spiega il secondo nome “canonico” di Peter, ma rende omaggio al padre di Peter nei fumetti, J’son.

Creato da Brian Michael Bendis e Steve McNiven in Guardians of the Galaxy #0.1, J’son è l’erede al trono di Spartax, finisce sulla Terra e si innamora di Meredith Quill mentre fugge da una guerra intergalattica. Anni dopo J’son scopre dell’esistenza di Peter e cerca di uccidere i Guardiani della Galassia in modo che suo figlio possa regnare al suo fianco.

Nei film, come noto, il padre di Peter si scopre essere Ego il pianeta vivente interpretato da Kurt Russell.

Guardiani della Galassia Vol. 3 è al cinema dal 3 maggio. Trovate tutte le notizie su Guardiani della Galassia Vol. 3 nella nostra scheda.

BadTaste è anche su Twitch!

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate