Questa è la fine per noi, l’ultima volta che il pubblico vedrà questo team dei Guardiani. È un film gigante, così grande e cupo, e molto diverso da quello che il pubblico potrebbe aspettarsi. Voglio solo essere fedele ai personaggi e alla storia, e dare al pubblico la degna conclusione per questa storia. È una cosa che spaventa sempre un po’, ma sto facendo del mio meglio.

Durante il podcast Hero Nation pubblicato da Deadline , il registaha parlato di, confermando che sarà l’ultimo film dei Marvel Studios in cui vedremo il team al completo dei Guardiani:

Gunn ha confermato, comunque, di essere consapevole di correre un grosso rischio:

Sono consapevole del fatto che il terzo film nella maggior parte delle trilogie fa schifo. Ma non sempre!

Il regista ha parlato del film anche con Billboard, spiegando che le nuove canzoni del film non saranno molto simili a quelle che aveva scelto la madre di Peter Quill. Star-Lord ha un nuovo device con trecento canzoni:

Vengo dal set proprio ora! [Il mixtape] viene dallo Zune marrone che Yondu ha dato a Peter Quill. Le canzoni non sono scelte da sua madre, posso dirvi questo!

Le riprese del film sono in corso. Vi ricordiamo che Gunn è al lavoro anche sullo speciale di Natale di Guardiani della Galassia le cui riprese non sono però ancora state effettuate per via della variante Omicron (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

