In occasione di un’intervista con Marvel.com, Zoe Saldaña ha spiegato che alla luce del suo ruolo in Avengers: Infinity War ed Endgame non si aspettava di avere molte scene in Guardiani della Galassia Vol. 3.

“Sono sorpresa da quanto spazio abbia Gamora in questo episodio visto quello che è successo in Avengers: Infinity War” ha ammesso l’attrice, sottolineando che credeva che ci sarebbe stata “solamente per un paio di scene e poi avrei detto addio a tutti“.

L’attrice ha poi lodato le capacità narrative di James Gunn: “Riesce a trovare emozioni universali, genuine e comuni e le utilizza assieme ai conflitti che ci accomunano tutti […] Ha creato questa storia con valori universali che è tanto commovente. Sono rimasta molto sorpresa di piangere così tanto per questo film“.

Guardiani della Galassia Vol. 3 è al cinema dal 3 maggio. Trovate tutte le notizie su Guardiani della Galassia Vol. 3 nella nostra scheda.

BadTaste è anche su Twitch

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate