Guardiani della Galassia 3 (LEGGI LA RECENSIONE) segna l’addio di James Gunn al franchise, ma il regista spera che la Marvel possa utilizzare ancora i personaggi in futuro. Ecco le sue parole al New York Times:

Qualunque cosa faccia la Marvel con questi personaggi, non vedo l’ora. Spero che li usino. Non vedo l’ora di vedere un altro regista che si occupi dei Guardiani e spero che lo faccia in modo da appropriarsi dei personaggi.

Alle parole di James Gunn fanno eco quelle fratello Sean, interprete del personaggio di Kraglin in tutti i film della trilogia e assiduo collaboratore del regista. Ecco quanto dichiarato a CB:

Come attore non chiudo mai nessuna porta. Nella mia carriera sono sempre aperto a quello che potrebbe accadere dopo. Non penso di fare un progetto sui Guardiani con un altro regista, ma non prevedo che mio fratello dirigerà altri film sui Guardiani. Sicuramente non lo farà nel prossimo futuro. Penso che dovremmo essere vecchi. Se dovessero sorgere altri progetti, sarei certamente aperto a vedere quali sono, a dare un’occhiata e a vedere come va.

È come per i fumetti. Puoi avere una grande serie di fumetti per un gruppo di personaggi e poi finisce, ma questo non significa che devi buttare via quei personaggi. Si può avere un’altra serie altrettanto interessante, ma non sarà altrettanto interessante se si cerca di copiare quella precedente, giusto? C’è sempre una fluidità nella narrazione a cui sono aperto. Come ho detto, quando James chiama, io rispondo al telefono. Lo stesso vale per Kevin e Lou. Quindi se Kevin Feige e Louis D’Esposito stanno lavorando a qualcosa e sono interessati a lavorare insieme, beh, parliamone.