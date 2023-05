In Guardiani della Galassia 3, ora nelle sale italiane (LEGGI LA RECENSIONE) una parte importante della trama è dedicata ai flashback che ci rivelano il passato di Rocket Raccoon. In un’intervista con Gizmodo, James Gunn ha svelato di aver concepito questa storia fin dai tempi del primo film:

Il mio ingresso nei Guardiani è avvenuto inizialmente quando la Marvel mi ha parlato della possibilità di realizzare il film. In realtà avevano già realizzato alcuni disegni con Rocket. E ho pensato: “Questo può essere divertente. Potrebbe essere come Bugs Bunny nel bel mezzo di Avengers“. Mi sono detto: “Come faccio a non renderlo ridicolo?“.

Allora ho pensato: “Se ci fosse un procione spaziale parlante, come sarebbe nato?“. E mentre ci riflettevo, ho iniziato a pensare a come questa fosse la creatura più triste dell’universo, e questo è stato per me il germe dell’intera trilogia dei Guardiani. Questo è stato il mio modo di entrare nel film, questo fondamento di isolamento e tristezza, e tutti questi personaggi sono isolati e tristi. Quindi sapevo quale fosse la storia di Rocket da quel momento, prima ancora di aver ideato il resto del materiale per il Vol. 1. È stata la prima cosa che mi è venuta in mente.