Guardiani della Galassia Vol. 3 arriverà al cinema a inizio maggio (GUARDA IL TRAILER) ma, come è noto, ha rischiato di non essere realizzato da James Gunn.

Il regista era stato infatti licenziato dalla Disney nel luglio 2018 e poi reintegrato otto mesi dopo. In un’intervista con Empire, ha raccontato come sia stato il cast del film a “salvarlo” dopo il suo momentaneo allontanamento:

Abbiamo affrontato un viaggio in cui siamo entrati nel ventre della bestia e io sono stato buttato fuori, ma le persone a cui ho dato la vita assumendole mi hanno salvato e riportato all’ovile. Mi hanno tirato su una zattera di salvataggio, e così abbiamo potuto finire tutto questo insieme.

Gunn sottolinea poi l’affetto dei suoi cari durante il periodo del suo licenziamento:

È stata dura. Ma le cose che ricordo di quel periodo sono l’amore che ho ricevuto dalla mia famiglia e dai miei amici. Penso a quando Zoë Saldaña e suo marito sono venuti a prepararmi un pasto la sera dopo l’accaduto. A come Karen Gillan e Pom Klementieff sono venuti a trovarmi giusto per stare insieme, per fare quello che fanno gli amici.