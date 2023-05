Screenrant ha chiesto a due dei protagonisti di Guardiani della Galassia Volume 3, Will Poulter e Chukwudi Iwuji, con quale altro supereroe vorrebbero condividere la scena dopo il cinecomic Marvel ora nelle sale.

“Oddio, è difficile non sembrare incredibilmente avidi” ha commentato Poulter, interprete di Adam Warlock. “Sono molto grato di come sia andata fino ad ora, ma ho già detto che sono disperatamente deciso a lavorare con Daniel Kaluuya. Perciò, se potesse esserci un cross-over con il cast di Black Panther, non mi dispiacerebbe affatto“.

Chukwudi Iwuji, interprete dell’Alto Evoluzionario, ha preso ispirazione dai fumetti per la sua risposta: “Ripeto, questo ruolo è stato un dono, ma so che nei fumetti ho avuto certe interazioni con Hulk, a cui praticamente rompo le ossa. Mi piacerebbe tanto“.

