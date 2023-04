In attesa dell’arrivo nei cinema di Guardiani della Galassia 3, torniamo un secondo a parlare di Guardiani della Galassia Holiday Special, lo special di Natale disponibile in streaming su Disney Plus dallo scorso 25 novembre (LEGGI LA RECENSIONE).

Qua sotto potete ammirare un piccolo estratto dal backstage in cui è possibile vedere lo stesso James Gunn che, sul set, “recita” nei panni di Groot come riferimento per il team che, in seguito, si sarebbe poi occupato della post-produzione.

This is so cool James 😅 pic.twitter.com/uyahWpz56B — Joe Neyra #2 (@Gamers50_) April 16, 2023

L’estratto arriva da un backstage sulla lavorazione degli effetti speciali pubblicato, su YouTube, dalla Framestore.

Lo trovate a seguire:

Vi ricordiamo che Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà al cinema il 3 maggio. Trovate tutte le notizie su Guardiani della Galassia Vol. 3 nella nostra scheda.

