Nel corso di una lunga intervista con Comicbook, Chukwudi Iwuji ha parlato dell’Alto Evoluzionario in Guardiani della Galassia Vol. 3 e di come abbia plasmato il personaggio per il grande schermo.

L’attore ha ammesso che non riesce a credere di aver avuto la possibilità di interpretare un ruolo simile: “È stato un tour promozionale folle e finalmente sto recuperando il sonno. Sono così felice“.

Ha poi spiegato che non ha parlato con James Gunn delle origini del personaggio, perché a lui spettava esclusivamente interpretare il ruolo per come era stato scritto: “C’era già così tanto nella sceneggiatura, per me era abbastanza“.

L’Alto Evoluzionario, ha aggiunto, è sempre incuriosito dalle forme di vita in cui si imbatte: “C’era una battuta che non è finita nel montaggio finale. Nella scena in cui metto fuori gioco Groot e Peter Quill, […] c’era una battuta in cui dicevo: ‘Uccidte l’umano, portami albero’. Non so se mi spiego, ma appaio sempre interessato all’altro, a chi mi può insegnare qualcosa. In tal senso sarei stato totalmente attratto dall’idea di un super soldato, dei sieri, della forza e di queste varianti dell’umanità” mi avrebbero completamente attratto“.

Guardiani della Galassia Vol. 3 è al cinema dal 3 maggio. Trovate tutte le notizie nella nostra scheda.

