Guardiani della Galassia Vol. 3: James Gunn risponde per le rime a un fan razzista

James Gunn ha deciso di rispondere per le rime a un utente che ha commentato con molta veemenza una foto tratta da Guardiani della Galassia Vol. 3 con Chukwudi Iwuji nei panni dell’Alto Evoluzionario.

“Perché non l’hanno semplicemente lasciato bianco o che ne so, scegliere un’altra minoranza?” ha scritto l’utente. “La prossima volta un personaggio importante (eroe o cattivo) sarà una persona trans, omosessuale o non binaria (mentre nei fumetti non lo sono). Triste e patetico. Scelgono in base alla razza e non in base alle doti attoriali o a quanto stabilito nei fumetti“.

Ecco la risposta del regista:

Ho scelto il migliore attore, punto, la persona migliore per il ruolo. Non me ne frega un caz*o di quale sia la provenienza di Chukwudi Iwuji, perciò smettila con le tue presunzioni razziste sul perché sia stato scelto (e tra parentesi, interpreta un personaggio di colore quasi viola).

Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà al cinema il 3 maggio. Trovate tutte le notizie su Guardiani della Galassia Vol. 3 nella nostra scheda.

