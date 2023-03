Guardiani della Galassia Vol. 3: Nebula imparerà ad amare, secondo Karen Gillan

Durante una recente chiacchierata con Deadline, Karen Gillan ha parlato di Guardiani della Galassia Vol. 3 e dello sviluppo del personaggio di Nebula.

Dopo quanto accaduto in Avengers: Endgame, vedremo il personaggio cambiato:

Ora vedremo Nebula dopo la morte della fonte del suo trauma, Thanos. È stato eliminato dalla storia, perciò la vediamo diventare un po’ quella persona che avrebbe dovuto essere se non le fosse successo quanto accaduto.

In questo capitolo, ha spiegato, vedremo Nebula “con la sua nuova famiglia con i nuovi Guardiani e riceverà amore per la prima volta piuttosto del solito meccanismo di difesa. In questo modo avrà modo di essere amata e amare“.

Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà al cinema il 3 maggio. Trovate tutte le notizie su Guardiani della Galassia Vol. 3 nella nostra scheda.

