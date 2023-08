I guerrieri della notte (The Warriors) il romanzo del 1965 di Sol Yurick diventerà un musical teatrale adattato da Lin-Manuel Miranda (Hamilton).

A dare la notizia in esclusiva è il tabloid della Grande Mela, The New York Post, che non pubblica nessun altro dettaglio della cosa: alla richiesta d’ulteriori informazioni inoltrata al team di Lin-Manuel Miranda non c’è stato alcun seguito.

I guerrieri della notte, come universalmente noto, è già stato adattato per il cinema con il film omonimo di Walter Hill datato 1979 che, malgrado la non caldissima accoglienza della stampa all’epoca, è stato poi rivalutato nel corso del tempo ed è ormai riconosciuto come un autentico cult del cinema (LEGGI IL NOSTRO SPECIALE SUL FILM).

L’ultima fatica teatrale di Lin-Manuel Miranda è Hamilton (LEGGI LA RECENSIONE) che potete trovare in streaming su Disney Plus.

