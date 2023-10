Il regista premio Oscar Guillermo del Toro ha presenziato a un evento organizzato da Collider in occasione dei dieci anni dall’uscita di Pacific Rim, il suo kaiju-movie interpretato da Charlie Hunnam, Rinko Kikuchi, Idris Elba, Charlie Day e Ron Perlman.

L’occasione è stata foriera di svariati aneddoti. Fra i tanti, Guillermo del Toro ha citato anche le mancate collaborazioni con Tom Cruise, tutte naufragate nonostante i due abbiano cercato per ben tre volte di lavorare insieme a un film.

Il filmmaker raconta che proprio il personaggio di Stacker Pentecost di Pacific Rim, poi interpretato da Idris Elba, era stato pensato per Tom Cruise.

I due modelli per Pacific Rim, i due modelli per la sceneggiatura (e il personaggio di Stacker Pentecost, ndr.), sono Colpo vincente con Gene Hackman e Top Gun. La parte che interpreta Idris Elba avrebbe dovuto farla Tom Cruise, avevo persino organizzato un karaoke. Tuttavia è stato impossibile raggiungere l’accordo. Voleva farlo. Stavamo sviluppando delle cose e non poteva farlo. Ho pensato “Sai cosa? Andiamo avanti con Idris Elba allora. È un grande”. Ovviamente ho dovuto riscrivere il ruolo per lui, ma ho pensato che sarebbe stato analogamente interessante da fare. Sarebbe stato molto divertente.

Poi sui tanti tentativi di collaborazione con il protagonista di Mission: Impossible Guillermo del Toro aggiunge:

Ho sviluppato tre film con Cruise e in nessuna delle tre occasioni siamo riusciti a lavorare insieme, ma ci siamo divertiti molto, sai? Mi piace. La mia vita è così strana. Sono come Forrest “fo**uto” Gump. All’improvviso, mi trovo in posti e non so come sia successo, ma penso “Eh, mi piace qui”. Onestamente, sono molto grato. C’è un detto nel mondo del cinema, ed è un detto davvero valido, dicono: “Fai lo scouting del film, non fare il film”. Perché quando fai lo scouting per le riprese, ti ritrovi in viaggio in autobus con un gruppo di persone che mangiano in posti fantastici e si divertono molto. La mia parte preferita dei film, quando ho pianificato Il Labirinto del Fauno, è stata il pianificare un itinerario attraverso la Spagna dove vendevano le migliori salsicce, gli asparagi migliori. Eravamo in Scozia a fare lo scouting per il film dopo e stavo cercando di stabilire una rotta che passava dove c’era una buona torta di maccheroni al formaggio.