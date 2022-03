Durante una chiacchierata con THR è tornato a parlare di, sottolineando la grande importanza di un progetto simile.

Stando al regista, pellicole del genere sono sempre più rare:

Non si fanno più film così: film di grandi proporzioni, ambizioni e temi, film adulti che ricreano un periodo storico nei più minimi dettagli, di un genere o sotto-genere non più in voga nell’ultimo decennio.

Ha poi parlato della “vita” del film dopo l’uscita al cinema:

Siamo ancora in pandemia e i film che soffrono di più sono quelli per adulti. Farlo uscire al cinema in quel periodo ha significato trovare modi per dare al film il maggior tempo possibile per essere scoperto. […] Trovo bellissimo il fatto di aver avuto la possibilità di realizzarlo, in questi casi devi essere felice e grato quando la gente recupera un tuo film, che si tratti del weekend o di qualche tempo dopo.