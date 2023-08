Gwyneth Paltrow ha publicato su Instagram una serie di stories relative a un ask me anything in cui i suoi e le sue follower le hanno posto una serie di domande, così come richiesto da questo format.

E in un di questi brevi video – che come potete constatare più in basso è stato anche ripreso e messo su Twitter da terzi – Gwyneth Paltrow è tornata anche a parlare del perché, da Avengers: Endgame, non sia più tornata in un qualche progetto del Marvel Cinematic Universe nei panni di Pepper Potts. La sua risposta, in buona sostanza, è “Chiedetelo alla Marvel!”.

Oh mio Dio, smettetela di urlarmi addosso! Non l’ho fatto, ed è solo che… abbiamo smesso di farlo perché Iron Man è morto e perché avremmo bisogno di Pepper Potts senza Iron Man? Non lo so! Chiedetelo alla Marvel e urlatelo a loro, non a me!

She’s so funny I’m sorry pic.twitter.com/7gynGEWCNI — Joe Gunn (@joegunn) August 30, 2023

Tempo fa, Gwyneth Paltrow aveva spiegato che sarebbe stata disposta a tornare in un progetto dei Marvel Studios solo per una breve apparizione (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

