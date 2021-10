Secondo quanto rivelato da Deadline Julie Hagerty, Haley Joel Osment, Amy Sedaris, Danny Pudi, Zoe Chao, Evan Jonigkeit, Olga Merediz, Ayden Mayeri e Kelvin Yu sarebbero entrati a far parte del cast di, film targato Amazon che sarà diretto da

Del cast fanno parte anche Alison Brie, Jay Ellis e Kiersey Clemons. La commedia è stata co-scritta da Franco e Allison Brie. La produzione è attualmente in corso in Oregon.

L’opera si incentra su Ally (Brie), una stacanovista maniaca del lavoro che durante un viaggio nella sua città natale trascorre una notte rivangando il passato con Sean (Ellis), il suo ex fidanzato, fatto che le farà mettere in discussione tutte le scelte che ha fatto nella sua vita e la persona che è diventata. Le cose si complicano ulteriormente quando incontra Cassidy (Clemons), una donna più giovane che le ricorda la Ally passata.

Negli scorsi anni abbiamo visto Haley Joel Osment in titoli come Death of a Telemarketer, Bad Therapy, The Devil Has a Name, Ted Bundy – Fascino criminale e in progetti televisivi come The Boys, Golia, Il metodo Kominsky, Future Man e Teachers.

