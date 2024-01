Il franchise di Halloween ha dato vita a ben 13 film a partire dalla sua nascita nel 1978, tra questi due remake e una trilogia sequel.

L’interprete di Jamie Lloyd nel quarto e quinto episodio della serie, Danielle Harris, spera di poter tornare un giorno a recitare nella saga, magari in una serie tv.

Ecco cosa ha raccontato a ComicBook:

Spero in un ritorno di Jamie Lloyd onestamente. Sono contenta che non sia finita. Non vedo l’ora di vedere un po’ l’universo che si è aperto e che è qui, e sarebbe davvero interessante vederli concludere le linee temporali con tutti i diversi personaggi, perché sarebbe una fantastica serie televisiva o qualcosa del genere. Penso che questo sia un po’ il nuovo percorso che stanno seguendo molti di questi franchise, quindi sarebbe bello avere più di 90 minuti, mostrare personaggi, relazioni e Michael e tutte queste cose. Non mi aspetto che uccidano tutti se fanno una serie. Non verranno uccisi tutti in ogni episodio, ma sarebbe bello se crescesse gradualmente in una storia e avesse 13 episodi, o crescesse stagione dopo stagione, come Chucky. Sarebbe divertente avere Michael in casa non solo per Halloween.