Halloween Ends: il commovente addio di Jamie Lee Curtis a Laurie Strode

Halloween Ends ha segnato l’addio definitivo di Jamie Lee Curtis al personaggio di Laurie Strode che l’ha accompagnata per diversi decenni.

Salutare il personaggio per l’ultima volta non è stato così semplice per l’attrice, come ci mostra un video dal set pubblicato da Entertainment Weekly.

“L’idea alla base di un film horror è stimolare emozioni, ma realizzarlo fa esattamente la stessa cosa” ha spiegato l’attrice. “Farlo per tre volte con un gruppo di persone, e sapere che non succederà di nuovo con questo stesso gruppo è stato molto difficile per me. Sarà difficile dire addio a tutti voi, grazie infinite di tutto“.

Trovate il video cliccando qui.

Halloween Ends – che chiude la serie di film con Jamie Lee Curtis – è arrivato nelle nostre sale il 13 ottobre 2022.

