Halloween Ends: un fan deluso lancia una petizione per far rimaneggiare il film

Lo sviluppo e il finale di Halloween Ends sono così disastrosi da essere così disprezzati dai fan? Domanda complessa, anche se il commento degli spettatori in rete e non solo propendono per una negatività generale (è il film del franchise con il punteggio più basso su CinemaScore) soprattutto per la gestione dell’iconico killer Michael Myers.

Questo è bastato per spingere un fan a lanciare una petizione online su Change.org (come riportato da ComicBook.com) in cui sostanzialmente chiede ai produttori del film di rimaneggiare il materiale, soprattutto il finale e “mostrare di cosa realmente tratta Halloween”.

Nello specifico tale petizione sostiene che Halloween Ends “non era il film che i fan volevano! Questa è una storia di origini! La storia di Corey! Ci meritiamo un film degno di Michael Myers e del franchise di Halloween!”.

Per capire maggiormente entriamo nel dettaglio del finale:

Il finale di Halloween Ends

Nel terzo atto della pellicola assistiamo alla caduta nell’oscurità di Corey, interpretato da Rohan Campbell, a riprova – come sostiene Laurie Strode – che il male non muore, ma cambia forma. È solamente nell’ultima parte che Michael Myers gli subentra, uccidendolo e cercando – per l’ultima volta – di uccidere anche Laurie Strode.

Il suo ultimo tentativo è vano, visto che alla fine Laurie, aiutata da Allyson, riesce finalmente a sopraffarlo, uccidendolo e togliendogli la maschera.

Contrariamente da ciò che abbiamo appena trattato, c’è anche chi ha apprezzato molto la pellicola, come a esempio il campione di basket LeBron James che ha deciso di affidarsi a Twitter per esprimere il suo entusiasmo verso il film.

Il post non è passato inosservato a Jamie Lee Curtis che lo ha voluto repostare su Instagram commentando: “Mio Re! Mi lusinghi ma questo alla regina piace!”

Ecco il post dell’attrice:

Halloween Ends – che chiude la serie di film con Jamie Lee Curtis – è arrivato nelle nostre sale il 13 ottobre 2022.

