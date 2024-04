Durante l’attività stampa di The Fall Guy, Hannah Waddingham (Ted Lasso) ha concesso un’intervista a CB, dove ha raccontato un’incidente capitatole mentre era sul palco a teatro. Ecco le sue parole:

A teatro ho preso fuoco per errore. Nel mago di Oz, ero sulla mia scopa appesa a un filo, nei panni della Strega cattiva dell’Ovest, come di consueto. Avevo un costume di piume e avevo un apparecchio p er dare fuoco con le dita (flash fingers) allo Spaventapasseri, come di consueto, ma è partito in ritardo, ha deviato e ha dato fuoco alle mie piume.

Colt Seavers (Gosling) è uno stuntman segnato dalle battaglie che, avendo lasciato il mestiere un anno prima per concentrarsi sia sulla sua salute fisica che mentale, viene richiamato in servizio quando la star di un film di studio dal mega-budget — diretto dalla sua ex, Jody Moreno, interpretata dalla vincitrice del Golden Globe Emily Blunt — scompare. Mentre la spietata produttrice del film (vincitrice dell’Emmy Hannah Waddingham) manovra per tenere segreta la scomparsa della star Tom Ryder (vincitore del Golden Globe Aaron Taylor-Johnson) sia allo studio che ai media, Colt esegue le acrobazie più spettacolari del film cercando (con successo limitato) di ritornare nelle grazie di Jody. Ma mentre il mistero attorno alla star scomparsa si infittisce, Colt si ritroverà intrappolato in un sinistro complotto criminale che lo spingerà al limite di una caduta più pericolosa di qualsiasi acrobazia.