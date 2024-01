Qual è il futuro di Harley Quinn nei nuovi Dc Studios di James Gunn e Peter Safran? Come noto, quest’anno la ritroveremo sul grande schermo interpretata da Lady Gaga in Joker 2, pellicola che come i Batman di Matt Reeves esisterà al di fuori del filone narrativo principale dei nuovi cinecomic della DC in arrivo nei prossimi anni. Ed è altrettanto noto che il co-direttore dei Dc Studios, James Gunn, abbia un debole per l’ex psichiatra Harleen Frances Quinzel dato che nel suo The Suicide Squad il personaggio interpretato da Margot Robbie ha un ruolo di primissimo piano.

In un profilo che Variety ha dedicato alla Lucky Chap, la casa di produzione di Margot Robbie, è stata chiesta all’attrice un’opinione tanto sul futuro della sua Harley Quinn, che sembra essere ancora molto importante per il futuro degli adattamenti DC data la sua popolarità, che sulla versione “alternativa” di Lady Gaga di cui già mesi e mesi fa aveva detto che “sarà qualcosa d’incredibile”.

Ho sempre desiderato che Harley fosse un personaggio destinato a essere interpretato da altre attrici, come succede per molti iconici personaggi maschili. Questo è sempre stato il mio sogno per lei. Harley Quinn è così divertente e può prendere tante direzioni diverse. La metti nelle mani di qualcun altro, ed è come domandarsi “Cosa faranno con lei?”. Le opzioni sono infinite.

