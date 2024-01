Dopo le foto dei due Joker di poco fa, segnaliamo un altro scatto curioso arrivato a margine dei Golden Globe 2024 (TUTTI I VINCITORI), ovvero quello di Harrison Ford che regge in braccio Sōta in versione sedia per bambini così come appare in Suzume, l’anime di Makoto Shinkai.

Ai Golden Globe, Suzume è stato battuto dal Ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki che ha trionfato nella categoria miglior film d’animazione.

Suzume può comunque consolarsi con la “dichiarazione d’affetto” di Harrison Ford che è stata diffusa in rete dal profilo Twitter ufficiale di Crunchyroll.

Suzume, la sinossi ufficiale

Mentre il cielo si tinge di rosso e la terra trema, il Giappone è sull’orlo della catastrofe. Suzume, un’adolescente determinata, partirà in missione per salvare il suo paese. In grado di vedere le forze soprannaturali che gli altri non possono vedere, sarà lei l’unica capace di chiudere le misteriose porte che stanno diffondendo il caos ovunque. Suzume affronterà un viaggio pericoloso per salvare il destino di tutto il Giappone.

Tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

BadTaste è anche su TikTok!

FONTE: Twitter

Classifiche consigliate