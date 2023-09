Per la promozione dell’edizione home video di Indiana Jones e il quadrante del destino, Comingsoon ha diffuso un dietro le quinte sulla pellicola riportando i commenti del regista James Mangold e del protagonista Harrison Ford sul finale della pellicola.

Ford ha spiegato di non aver mai pensato a un solo finale in cui Indiana Jones morisse, e anche se il film fosse finito con Indy “nel passato” non sarebbe stato in ogni caso un finale valido, stando all’attore. Mangold ha poi aggiunto: “Abbiamo sempre saputo che non doveva morire.. abbiamo tutti bisogno di eroi come lui“.

