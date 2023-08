Indiana Jones 5 (Indiana Jones e il quadrante del destino) è il quinto capitolo della popolare saga targata Lucasfilm ideata da George Lucas e diretta, fino al quarto episodio, dal leggendario Steven Spielberg. Questa nuova iterazione del franchise è stata diretta da James Mangold, regista di acclamate pellicole come Walk the line, il biopic su Johnny Cash con Joaquin Phoenix, e Logan – The Wolverine il cinecomic con Hugh Jackman.

Il film è arrivato nei cinema italiani lo scorso 29 giugno (in America il 30 dello stesso mese) ottenendo, tutto sommato, un discreto successo con più di sette milioni di dollari incassati. Tuttavia, a livello globale, Indiana Jones 5 non ha di certo brillato: complessivamente, ha incassato poco più di 380 milioni di dollari (fone: Box Office Mojo), un importo che non regge il confronto con i circa 300 milioni di dollari spesi dalla Disney per produrlo.

Ora, a sessanta giorni di distanza dall’arrivo in sala del blockbuster, è possibile vederlo o rivederlo anche online.

Indiana Jones 5 in Digital HD

Indiana Jones 5 è disponibile in Digital HD da oggi 29 agosto. La pellicola, per il momento, è solo acquistabile e non noleggiabile sulle principali piattaforme digitali – Apple TV, Microsoft, YouTube, Rakuten, Prime video – a un prezzo variabile fra gli 11,99€ e i 13,99€ a seconda della definizione scelta (HD o 4k).

La finestra di esclusività cinematografica del film è stata, dunque, di circa due mesi andando dunque a confermare la strategia della Disney di tornare a dare il giusto peso alla distribuzione theatrical delle sue release.

Indiana Jones 5 in streaming

Al momento, il nuovo capitolo delle avventure del Dottor Jones non ha ancora una data di arrivo in streaming gratuito su Disney Plus anche se, presumibilmente, dovremmo capire qualcosa a breve. Bisognerà anche vedere se, in base agli accordi distributivi esistenti fra la Lucasfilm e la Paramount precedenti all’acquisizione dell’azienda di George Lucas da parte della Casa di Topolino, Indiana Jones 5 arriverà in streaming anche per gli abbonati a Paramount+. Al momento, i primi quattro episodi della saga sono difatti disponibili per gli abbonati di entrambe le piattaforme citate.

Vi ricordiamo che al junket del film abbiamo avuto la possibilità d’intervistare il cast. Trovate le nostre videointerviste qua sotto!

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

I film e le serie imperdibili

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate