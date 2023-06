In uscita il 28 giugno, Indiana Jones e il Quadrante del Destino sarà l’ultimo film del popolare franchise con protagonista il celebre archeologo interpretato da Harrison Ford.

L’attore non ha prestato però solo il volto a Indy. Ha anche viaggiato in una galassia lontana lontana interpretando Han Solo in Star Wars.

Intervistato da Inquirer, Ford ha detto di aver sempre saputo che Star Wars e Indiana Jones avrebbero avuto successo.

Pensavo che sarebbe diventati film di successo? Sì o sarei scappato (ride). Potrebbe essere sembrato strano alla troupe britannica quando giravamo il primo Star Wars. Potrebbero aver detto: “Cosa sta succedendo qui?”. C’è un uomo alto due metri vestito da cane. C’è anche una bellissima principessa, un vecchio saggio, un guerriero e un giovane inesperto. Poi c’è uno sbruffone – conosco la parte che interpreto (ride). Ed è divertente!

Ho pensato: “È una favola”. Questo tipo di storie hanno sempre avuto successo, sia che fossero storie scritte o filmate. In quel punto della mia carriera, non mi importava che il film diventasse un grande successo o finisse per cambiare la storia del cinema… Ma ero grato perché ha cambiato la mia vita. Ho avuto opportunità che sono andate oltre il successo mio e di George Lucas nel fare quel film. Mi ha dato libertà e opportunità che non avrei mai immaginato di avere.

Continua riferendosi anche a Indiana Jones:

È la stessa cosa con Indiana Jones, ad eccezione del fatto che non è una favola. È un tipo diverso di costruzione, ma è riconoscibile come il tipo di film che è amato dagli spettatori di ogni estrazione sociale. È così divertente guardare questi film perché sono scritti benissimo. Sono inventati così ad arte e popolati da attori fantastici… basta guardare agli attori con cui ho avuto l’opportunità di lavorare! È stata solo gioia per me.

FONTE: Inquirer

