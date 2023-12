Durante un’intervista con Josh Horowitz per il podcast Happy, Sad, Confused, Gary Oldman ha parlato della scena che ha trovato più difficile girare nella saga di Harry Potter.

Si tratta, come raccontato dall’attore, di un momento del terzo film della saga:

In uno degli Harry Potter c’era un lago ghiacciato e io ero quasi morto, la mia anima lasciava il mio corpo e perciò ho dovuto restare sdraiato per una settimana, tutto il giorno, a non fare nulla. A non fare nulla. Poi ho iniziato a dire: “Scusate, ho freddo alle ginocchia” e qualcuno mi ha messo sotto una bottiglia d’acqua calda. Poi al terzo giorno ho detto: “Ho il collo distrutto” e mi hanno messo un piccolo cuscino sotto. Già, la cosa più difficile che ho dovuto fare è stata sdraiarmi accanto a un lago ghiacciato.