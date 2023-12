Ospite del podcast Happy Sad Confused (via EW) Gary Oldman ha speso parole molto dure in merito alla sua performance come Sirius Black nei film di Harry Potter. L’attore compare nei panni del personaggio per la prima volta nel terzo capitolo della saga, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Un’interpretazione apprezzata dai fan ma non dal diretto interessato, che dichiara:

Penso che il mio lavoro sia mediocre. Forse se avessi letto i libri come Alan [Rickman, interprete del professor Piton], se li avessi letti prima, se avessi saputo cosa sarebbe successo, penso sinceramente che lo avrei interpretato in modo diverso.

L’attore poi aggiunge che la sua autocritica riguarda anche altre sue interpretazioni:

Ecco come vanno le cose. È come qualsiasi cosa, se mi sedessi e mi guardassi in qualcosa e dicessi: “Mio Dio, sono fantastico”, sarebbe un giorno molto triste, perché vuoi fare meglio quello che farai dopo.

Potete vedere il video dell’intervista qui sotto:

Ricordiamo che recentemente Oldman aveva raccontato come lavorare ai film di Harry Potter e alla Trilogia del Cavaliere Oscuro, dove veste i panni del commissario Gordon, lo avesse “salvato”. Scoprite perché in quest’articolo. Trovate invece tutte le informazioni su Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Vi è piaciuto Gary Oldman come Sirius Black nei film di Harry Potter? Lasciate un commento!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: EW

Classifiche consigliate