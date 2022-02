Conin fase di sviluppo di(il terzo arriverà tra due mesi), il videogioco, atteso per il 2022, la rappresentazione teatraleche sta facendo tappa in tutto il mondo, uno(che dopo Londra arriverà in Giappone), un negozio a New York e svariati parchi a tema, ilè più vivo che mai.

Possibile, allora, che all’orizzonte ci sia un festival celebrativo dedicato ai progetti di tutto il franchise? Fino a qualche anno fa tutte le novità relative al Wizarding World venivano presentate alla Harry Potter Celebration di Orlando, in Florida, ma l’evento non si è più ripetuto dopo il 2018.

Il 13 gennaio scorso, allora, la Warner Bros. ha registrato il dominio WizardingWorldFestival.com. Una possibilità è che la cosa non porti a nulla esattamente come accaduto con i domini “HarryPotterFandome.com” e “WizardingWorldFandome” registrati nell’anno dell’annuncio del primo DC Fandome.

L’altra, invece, è che dia i suoi frutti esattamente come capitato di recente: :

Giugno 2021: la Warner registra harryypotteraforbiddenforestexperience.com e a luglio annuncia l’esperienza dedicata alla Foresta Proibita;

e a luglio annuncia l’esperienza dedicata alla Foresta Proibita; Settembre 2021: la Warner registra hogwartstournamentofhouses.com ; poco tempo dopo viene annunciato il quiz televisivo condotto da Helen Mirren;

; poco tempo dopo viene annunciato il quiz televisivo condotto da Helen Mirren; Ottobre 2021: la Warner registra harrypotterreturntohogwarts.com e l’annuncio ufficiale dello speciale HBO Max con il trio arriva poi il mese successivo.

