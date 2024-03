La Dream It Con di questi ultimi giorni ha visto una vera e propria rimpatriata di un sacco di giovani attori dalla saga di Harry Potter, tra cui Jessie Cave (Lavanda Brown), riunitasi con il suo “Ron-Ron” (Rupert Grint).

All’attrice, durante un panel, è stato chiesto di commentare le parole di Miriam Margolyes delle ultime settimane che, come vi avevamo riportato, puntavano il dito sugli adulti che, a detta dell’attrice, continuano a seguire la saga di Harry Potter.

Jessie Cave ha risposto in maniera molto equilibrata, esprimendo grande amore e rispetto per la saga letteraria e rammarico per le parole della Margolyes senza però colpevolizzarla:

Mi dispiace molto avere sentito quelle parole. Alla fine sapete come è fatta, è stravagante e le piace ridere. Quindi non credo che le sue parole fossero da intendere in tono così negativo, almeno lo spero. Non fraintendetemi, quello che ha detto non mi piace. La saga di Harry Potter ha fatto cose meravigliose e dato tanto a molte persone. Ha creato una fanbase che è cresciuta nel tempo e che è ancora così legata alla saga da riuscire a passare il testimone alla generazione successiva, e lo trovo straordinario. Probabilmente è qualcosa che lei non riesce a vedere o a capire. Non badate troppo a quello che a detto.

