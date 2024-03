Dopo aver dichiarato che chi segue ancora Harry Potter dopo una certa età dovrebbe farsi due domande, Miriam Margolyes, interprete della professoressa Sprite in Harry Potter e la camera dei segreti e Harry Potter e i doni della morte – parte 2, ha rincarato la dose ad ABC News Breakfast.

Gli intervistatori, con tanto di sciarpa Grifondoro, hanno voluto riportare l’argomento in auge, chiedendo alla Margolyes di parlare della reazione divisiva che le sue dichiarazioni hanno suscitato nel fandom e di spiegarsi meglio. Non che ce ne fosse il bisogno visto che le sue parole in merito erano state abbastanza esplicative.

Ecco quanto ha risposto l’attrice:

Non ho mai detto di non apprezzare la serie, anzi. Ma penso che sia più per bambini. E se oramai le palle ti sono cresciute, forse è arrivato il momento di dimenticarsene e andare avanti. Cercare qualcosa di nuovo.

Ha poi aggiunto:

Si tratta di una serie fantastica con una saga di film stupendi… ma sono passati 25 anni! Crescete! Leggete anche Dickens!

