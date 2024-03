In Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1, Peter Mullan veste i panni di Corban Yaxley, l’infiltrato di Voldemort nel Ministero della Magia. Recentemente l’attore, ospite di un evento a Lille, ha avuto modo (via Deadline) di ricordare l’esperienza nel franchise.

“L’ho fatto perché i miei figli potessero essere sul set. Non me ne fregava un c*zzo di Harry Potter“, ha detto, aggiungendo di essere rimasto particolarmente confuso su come tenere la sua bacchetta magica e sorpreso dal fatto che non gli sia stata data alcuna lezione. “Ti danno solo la bacchetta. Un pezzo di m*rda. La tenevo come se fossi in una gang e avessi in mano un coltello“.

Vi ricordiamo che recentemente abbiamo visto Mullan in un altro grande franchise: ha infatti interpretato il Re Durin III nella serie Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere.

Trovate tutte le informazioni su Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 nella nostra scheda.

FONTE: Deadline

