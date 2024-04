La saga di Harry Potter è ancora uno dei franchise più amati, una proprietà intellettuale il cui successo non è stato minimamente intaccato dalle polemiche su JK Rowling e le sue posizioni sull’identità di genere (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Non a caso, WarnerBros Discovery ha in cantiere una serie Tv che andrà a raccontare ancora una volta le storie dei sette libri della saga letteraria.

In una recente intervista con US Weekly, Tom Felton, interprete di Draco Malfoy nei film, ha parlato della duratura popolarità del franchise cinematografico ammettendo di essere davvero sorpreso della cosa.

L’attore spiega che non si sarebbe mai e poi mai aspettato che Harry Potter “durasse così tanto” dopo l’uscita dell’ultimo film, il secondo capitolo dei Doni della morte:

Penso che tutti noi ci aspettassimo, chi più, chi meno, che dopo l’ultimo film, le cose sarebbero lentamente defluite, per quanto riguarda il fervore dei fan o il “fuoco” del fandom del Mondo Magico, come lo chiamo io. Eppure, ora, mi sembra che sia qualcosa di più grande che mai. È una enorme sorpresa per me che la popolarità di Harry Potter stia ancora crescendo, ma, allo stesso tempo, sono anch’io un grande fan di Potter, quindi posso capire perché sia ancora piacevole da vedere e continui ad essere tramandato di generazione in generazione.