Sono passati più di 10 anni da quando Dobby l’elfo domestico è morto per mano di Bellatrix Lestrange in

Da allora il posto scelto da David Yates e la produzione per dare vita alla sua tomba, una duna di una spiaggia Freshwater West nel Pembrokeshire, in Galles, è diventata una vera e propria attrazione turistica.

Da anni i fan della saga si recano sulla spiaggia per ammirare dove giace Dobby, portandogli in dono dei calzini, proprio come viene fatto nei libri della saga per liberare gli elfi domestici dalla schiavitù.

Come riporta la BBC, le cose potrebbero cambiare: dopo le lamentele di alcuni residenti che hanno definito il posto “spazzatura” e le preoccupazioni di coloro che temono per l’impatto sul luogo, la National Trust inglese – associazione nazionale di difesa di patrimoni culturali e naturali – ha aperto un’indagine per decidere come procedere, valutando la rimozione della tomba.

Steven Lester, un residente ha commentato:

Credo sia bello che attiri visitatori. Fa bene al turismo qui nel Pembrokshire. Se la Nation Trust la rimuoverà, credo che il pubblico troverà un altro posto sulla costa.

Harry Potter fans want Dobby's grave saved pic.twitter.com/DoDJYZfLrE — BBC Wales News (@BBCWalesNews) May 7, 2022

