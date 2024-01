Nell’ormai lontanissimo 1987 arrivava nelle sale I dominatori dell’universo (Masters of the Universe), il film di He-Man interpretato da Dolph Lundgren nei panni del popolare personaggio della linea di action figure Mattel e Frank Langella in quelli del villain Skeletor.

Nonostante il tentativo dello storico The Cannon Group di vendere l’He-Man con Dolph Lundgren come “lo Star Wars degli anni ottanta”, la pellicola si rivelò un fiasco di critica e, soprattutto, di pubblico. Costato 22 milioni di dollari, ne incassò appena 17 (i numeri sono, chiaramente, non aggiornati all’inflazione).

Eppure, come è accaduto a tanti lungometraggi di quel decennio che non hanno conosciuto la gloria “in diretta” di altre opere, col passare del tempo, anche I dominatori dell’universo ha raggiunto lo status di cult.

In virtù di tutto ciò, ComicBook ha chiesto a Dolph Lundgren se sarebbe disposto a tornare nei panni di una versione invecchiata di He-Man in un nuovo film. Ecco cos’ha detto la star:

Un He-Man più anziano? Non lo so…

Per poi aggiungere scherzosamente:

Il mio costume dovrebbe essere un po’ più consistente. Aveva le dimensioni di un francobollo al tempo. Penso che dovrei solo aggiungere alcuni strati di costume!

Da anni e anni, Hollywood cerca di riportare al cinema il franchise di He–Man e i dominatori dell’universo.

L’ultima realtà, in ordine di tempo, ad aver abbandonato il piano di rilancio è stata Netflix. Il colosso dello streaming ha interrotto lo sviluppo del lungometraggio dopo aver speso una cifra che, stando ai rumour, varierebbe fra i 30 e i 60 milioni di dollari (ECCO I DETTAGLI).

Mattel tuttavia, specie all’indomani di Barbie e del suo straordinario riscontro di pubblico, resta fermamente intenzionata a voler collaborare con Hollywood anche su altre sue proprietà intellettuali, He–Man e i dominatori dell’universo compreso.

Qualche settimana fa, Variety scriveva che la frontrunner per i diritti di sfruttamento della IP fosse Amazon tramite la Mgm.

