Heart of Stone con Gal Gadot è da oggi su Netflix. Nel film l’attrice interpreta l’agente segreto di una misteriosa agenzia che si occupa di mantenere la pace globale.

Il regista del film d’azione, Tom Harper, ha già detto che spera di rendere il film il primo di un franchise d’azione capitanato da una donna. La fonte di ispirazione è ovviamente: Mission: Impossible.

La stessa Gal Gadot, in un’intervista con Comic Book, si è espressa con ammirazione nei confronti di Tom Cruise e di ciò che ha creato con i film di Mission: Impossible. Dell’attore ha detto di ammirare soprattutto la sua capacità di spingersi sempre un po’ oltre:

Tom Cruise è un unicorno in questo genere. Non penso ci sia nessun altro come Tom. È una grande ispirazione. E proverò sempre a spingermi oltre i miei limiti.